Девушка пырнула своего возлюбленного ножом в центре Петербурга

В центре Санкт-Петербурга мужчина получил ножевое ранение живот от своей девушки. Об этом сообщает «Фонтанка».
Утром 30 июля в студии загара на 4-й Советской улице появились молодые люди. 29-летний мужчина и его 21-летняя спутница зашли в туалет, где девушка набросилась на пострадавшего с ножом, а затем убежала. Работники заведения утверждали, что посетители пришли к ним в нетрезвом виде. Позже выяснилось, что потерпевший также отравился лекарственным препаратом. В итоге его госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.
Вечером задержали подозреваемую в нападении. Сначала на нее составили протокол о мелком хулиганстве. Девушка, которая, как стало известно, имеет судимость за покушение на грабеж, попала в спецприемник.
В настоящее время по факту произошедшего заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Ранее в Дагестане психически больной отец едва не зарезал 14-летнего сына.