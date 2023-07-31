Девушка пырнула своего возлюбленного ножом в центре Петербурга

Утром 30 июля в студии загара на 4-й Советской улице появились молодые люди. 29-летний мужчина и его 21-летняя спутница зашли в туалет, где девушка набросилась на пострадавшего с ножом, а затем убежала. Работники заведения утверждали, что посетители пришли к ним в нетрезвом виде. Позже выяснилось, что потерпевший также отравился лекарственным препаратом. В итоге его госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.