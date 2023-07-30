Бригада скорой помощи избила пациента в Кемерово

Медики обливали водой, пинали и били лежащего на земле мужчину, к которому приехали на вызов. Видео произошедшего опубликовано в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

В социальных сетях очевидцы опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, которые запечатлели, как приехавшие на вызов сотрудники кареты скорой помощи грубо обращаются пациентом. Вышедшие медики пинают мужчину, бьют его по лицу, а после льют ему на голову воду. Жители Кемерово возмутились поведением фельдшеров.