Бригада скорой помощи избила пациента в Кемерово

Медики обливали водой, пинали и били лежащего на земле мужчину, к которому приехали на вызов. Видео произошедшего опубликовано в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».
В социальных сетях очевидцы опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, которые запечатлели, как приехавшие на вызов сотрудники кареты скорой помощи грубо обращаются пациентом. Вышедшие медики пинают мужчину, бьют его по лицу, а после льют ему на голову воду. Жители Кемерово возмутились поведением фельдшеров.
«Оказание первой медицинской помощи в Кемерово Кировский район. Профессионалы», — написал автор поста.
Инцидент прокомментировали в региональном Минздраве, там сообщили, что снятые на видео врачи — сотрудники частной скорой помощи.
«Бригада медицинских работников на данном видео работает в частной скорой помощи ООО «Скорая помощь», которая не является подведомственной Министерству здравоохранения Кузбасса. В любом случае мы приносим извинения за коллег. Произошедшее категорически недопустимо», — отметили в ведомстве.
Медики, избившие пациента, отстранены от работы. Проводится проверка.