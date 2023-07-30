Увеличилось число пострадавших при ЧП с ракетой в Таганроге

Количество пострадавших при инциденте с украинской ракетой, сбитой 28 июля над Таганрогом, увеличилось до 22 человек. Об этом пишет ТАСС.

В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области рассказали, что по состоянию на утро 30 июля в больницы города обратились 22 человека.

В медицинских учреждениях в настоящее время находятся 9 пациентов. Состояние пострадавших стабильное, средней тяжести, уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что последним за медицинской помощью обратился ребенок. Он упал с велосипеда, когда раздался взрыв.