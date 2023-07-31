В детском лагере под Тулой произошла вспышка кишечной инфекции

Не менее 10 детей, отдыхавших в лагере имени Саши Чекалина в Яснополянском сельском поселении, обратились за медицинской помощью с жалобами на рвоту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области в Telegram-канале.

В оздоровительном лагере заболело не менее 10 детей, симптомы кишечной инфекции появились после ужина , у отдыхавших поднялась температура и началась рвота, об этом рассказали родители заболевших.

По факту возможной вспышки кишечной инфекции проверку в лагере проводит региональная прокуратура, которая даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере.

На место выехали специалисты управления Роспотребнадзора, начато эпидемиологическое расследование.