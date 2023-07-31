Пара подралась с таксистом из-за спора об оплате проезда

В Екатеринбурге мужчина и женщина напали на водителя такси в ходе спора об оплате проезда, сообщает Telegram-канал «Типичный Екатеринбург» и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, конфликт произошел из-за того, что пассажиры, заказавшие такси, в процессе поездки попросили изменить ее маршрут за дополнительную плату, а по окончании поездки отказались уплатить полную сумму.

На кадрах видно, как мужчина и женщина спорят с водителем легкового автомобиля, в процессе выяснения отношений женщина наносит ему удар, на который водитель отвечает ударом по ее шее. После этого в потасовку вступает мужчина, а затем пытается увести свою спутницу. После этого женщина вернулась к машине и ударила ногой по кузову. То же самое сделал и мужчина.

До этого в Тюмени мужчина рано утром разгромил припаркованный во дворе многоэтажного дома автомобиль Lexus, не обращая внимания на сработавшую сигнализацию и замечания жильцов.