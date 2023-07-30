В Санкт-Петербурге обокрали трёх иностранных участников саммита Россия — Африка
С заявлениями они обратились в полицию. Как пишет портал «Фонтанка», 33-летний менеджер компании из Ганы рассказал силовикам, что с 28 по 29 июля неизвестный похитил из его номера в гостинице доллары и евро на сумму, эквивалентную 100 тыс. рублей.
Гражданина Аргентины также обокрали в отеле. Из его комнаты вынесли иностранную валюту, сумма которой в пересчёте на рубли составляет почти 200 тыс. Кроме того, злоумышленник забрал с собой пять банковских карт. Третий случай кражи произошёл с 58-летней гражданкой Бурунди. У неё неизвестный украл из такси телефон Samsung, который она забыла в машине.
26 июля перед началом саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге 52-летний мужчина обокрал посла России в Замбии Азима Ярахмедова в одном из городских супермаркетов. Злоумышленник украл у дипломата порядка 400 тыс. рублей. Подозреваемый был задержан в этот же день.