С заявлениями они обратились в полицию. Как пишет портал «Фонтанка», 33-летний менеджер компании из Ганы рассказал силовикам, что с 28 по 29 июля неизвестный похитил из его номера в гостинице доллары и евро на сумму, эквивалентную 100 тыс. рублей.

Гражданина Аргентины также обокрали в отеле. Из его комнаты вынесли иностранную валюту, сумма которой в пересчёте на рубли составляет почти 200 тыс. Кроме того, злоумышленник забрал с собой пять банковских карт. Третий случай кражи произошёл с 58-летней гражданкой Бурунди. У неё неизвестный украл из такси телефон Samsung, который она забыла в машине.