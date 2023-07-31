В Ленобласти женщину избили и приковали наручниками к урне

В Кировском районе Ленобласти прохожие нашли у подъезда избитую женщину в наручниках. Об этом сообщает 47.News.

© Газета.Ru

28-летнюю жительницу Колпино в ходе пьяной драки приковал наручниками к урне знакомый, ранее судимый за грабеж и наркотики. С травмой головы и следами побоев на лице пострадавшая была госпитализирована, ее состояние оценивается как среднее.

На месте происшествия полицейские задержали 45-летнего местного жителя и 32-летнюю петербурженку. Оба доставлены в отдел полиции, также рядом с домом найден обрез охотничьего ружья, оружие принадлежит задержанному мужчине.

Обстоятельства конфликта и причины, побудившие знакомых пострадавшей приковать ее наручниками и избить, устанавливаются.