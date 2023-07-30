МЧС: Группа пострадавших туристов в Марий Эл не была зарегистрирована
Пострадавшие в Марий Эл туристы не были зарегистрированы в МЧС России. Сообщение об этом появилось на официальных ресурсах спасательного ведомства.
"Отдыхающими не был учтен прогноз погоды. МЧС России напоминает: перед выходом на маршрут необходимо регистрироваться", - напомнили в ведомстве.
Там также разместили инструкцию: для регистрации необходимо отправить заявку по интернету или почте, можно лично прийти в подразделение ведомства.
В МЧС сообщили всю имеющуюся на этот час актуальную информацию.
В районе озера Яльчик отдыхали несколько сотен туристов. "По предварительной информации пострадало 27 человек, из них 7 погибли. Работают 93 человека, 30 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.
Всего же, по данным МЧС, в Поволжье от разгула стихии пострадали 8 субъектов, в 520 населенных пунктах нарушено энергоснабжение, 550 деревьев упали, у 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждены кровли, пострадали 76 человек, из них - 9 погибли.