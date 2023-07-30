МЧС: Группа пострадавших туристов в Марий Эл не была зарегистрирована

Пострадавшие в Марий Эл туристы не были зарегистрированы в МЧС России. Сообщение об этом появилось на официальных ресурсах спасательного ведомства.

"Отдыхающими не был учтен прогноз погоды. МЧС России напоминает: перед выходом на маршрут необходимо регистрироваться", - напомнили в ведомстве.

Там также разместили инструкцию: для регистрации необходимо отправить заявку по интернету или почте, можно лично прийти в подразделение ведомства.

В МЧС сообщили всю имеющуюся на этот час актуальную информацию.

В районе озера Яльчик отдыхали несколько сотен туристов. "По предварительной информации пострадало 27 человек, из них 7 погибли. Работают 93 человека, 30 единиц техники", - сообщили в пресс-службе.