В Краснодаре пятеро мужчин перекрыли дорогу и избили полицейских

Пятеро мужчин отказались выполнять требования сотрудников ДПС, напали на правоохранителей, избили их и скрылись. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на улице Тургенева 29 июля поздно вечером, возле поста ГИБДД остановился автомобиль марки ВАЗ, в котором находились водитель и четыре пассажира.

Мужчины отказались исполнить указание сотрудников полиции, они требовали убрать авто, которое перекрыло дорогу для других участников движения. В ответ пятеро злоумышленников напали на полицейских и избили их, после этого четверо нападавших скрылись.

По факту применения насилия в отношении представителей власти возбуждено уголовное дело, личности и местонахождение участников конфликта устанавливаются. Пострадавшим оказали медпомощь, они продолжили несение службы.