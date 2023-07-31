Японские авиакомпании из-за тайфуна вынуждены были отменить 264 рейса

Из-за приближения к южной части Японии мощного тайфуна "Канун" в стране отменены, по меньшей мере, 264 авиарейса. Об этом сообщает японский телеканал NHK. По имеющейся информации, тайфун с юго-востока движется к островам префектур Окинава и Кагосима.

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Предполагается, что во вторник и среду шквалистый ветер достигнет островов. В связи с эти авиакомпания ANA отменила 73 рейса в этом направлении в понедельник и 124 во вторник. Другая японская авиакомпания JAL объявила об отмене 67 рейсов. Ожидается, что число отмененных авиарейсов будет возрастать. Сейчас японские метеорологи оценили скорость ветра в районе тайфуна в 40 метров в секунду, при порывах до 55 метров.