Количество погибших в результате урагана в Марий Эл возросло до восьми, еще 10 человек — госпитализированы. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил мэр Йошкар-Олы.

— По последней информации, в Марий Эл из-за урагана, прошедшего накануне, погибли восемь человек. Десять человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии, — рассказал он.

В своем Telegram-канале глава города выразил соболезнование семьям погибших.

Накануне вечером шквалистый ветер повалил много деревьев около озера Яльчик, где находится излюбленное место отдыха не столько жителей Марий Эл, но и жителей Татарстана. Ориентировочно на месте находилось около 500 автомобилей.