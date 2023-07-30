Что известно об атаке БПЛА на Москву в ночь на 30 июля

В ночь на воскресенье, 30 июля, Украина попыталась атаковать беспилотниками объекты в столице. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

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Ночью произошел хлопок в 50-этажном здании «Ай-Кью» квартала в центре столицы. В результате были выбиты стекла.

По данным Минобороны РФ, Украина попыталась выполнить террористическую атаку по Москве тремя БПЛА: один беспилотник сбила система противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. При этом жертв и пострадавших нет.

В связи с произошедшем в Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на полеты. Также Московский аэропорт Внуково закрыли для прилетов и вылетов. Позже ограничения были сняты.