Упавший квадрокоптер нашли на юго-западе Москвы

Упавший квадрокоптер обнаружили на улице Каховка на юго-западе Москвы. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

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По его данным, инцидент произошел на территории техцентра, сообщение о нем поступило в экстренные службы примерно в 9:00 мск. Там был найден беспилотник размером с крупный мобильный телефон. Полицейские проверили обстановку на месте происшествия и оценили ее как спокойную.

Позже стало известно, что квадрокоптер оказался игрушечным, сотрудники полиции продолжают проверку.

Накануне беспилотный летательный аппарат упал в хуторе Дарагановка, который находится под Таганрогом в Ростовской области. В результате загорелись дом и машина. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

В ночь на 30 июля три беспилотника попытались атаковать Москву. Сообщения очевидцев о взрыве в башне «Москва-Сити» появились около 03:00 мск. Один из ударов пришелся на 50-этажное здание «IQ-квартал». Там было повреждено остекление на пятом и шестом этажах. В результате никто не пострадал.