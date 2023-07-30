В результате взрыва в башне "Око-2" в "Москва-Сити" пострадал один человек

В результате хлопка в башне «Око-2» в «Москва-сити» в российской столице пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Им оказался охранник. В здании выбиты стекла с первого по четвертый этажи.

Кроме того, площадь обрушения остекления на башне «IQ квартала» составила 20 квадратных метров, а на автомобильной мойке CrystalCity — 40 «квадратов».

Минувшей ночью в одну из башен «Москвы-Сити» врезался украинский беспилотный летательный аппарат. В башне «IQ-квартала» началась эвакуация.