Раскрыта площадь разрушений в «Москве-Сити» после атаки беспилотников

Общая площадь разрушений в деловом центре «Москва-Сити» после атаки украинских беспилотников составила 1000 квадратных метров. Объем повреждений раскрыли в Москва».

В результате осмотра специалисты сделали вывод, что в офисе Министерства цифрового развития на 10-м этаже башни в «IQ-квартале», куда попал один из дронов, взрывом было разрушено 53 стеклопакета. При этом общую площадь повреждений они оценили в 500 «квадратов».

В нежилом здании, поврежденным вторым беспилотником, от удара были поврежден 101 стеклопакет на фасаде на семи этажах. Суммарный объем повреждений там — 450 квадратных метров. Помимо этого, от взрывной волны пострадали еще четыре здания, расположенные неподалеку от мест попадания дронов. Так, в башне «Федерация» были повреждены 22 стеклопакета, в «Евразии» — входная группа, в «Око» — фасад, а в апартаментах было выбито три стеклопакета.