В Курганской области при пожаре в частном доме погиб человек
В селе Усть-Уйское Курганской области в результате пожара в частном доме погиб человек.
В ведомстве отметили, что пожар произошёл в ночь с 30 на 31 июля. В доме в ходе тушения обнаружили тело хозяина.
По факту инцидента эксперты проведут доследственную проверку. Причины возгорания пока не установлены.
Ранее сообщалось, что мужчина, его жена и их 14-летняя внучка погибли в результате пожара на веранде собственного дома в Дзержинском районе Красноярского края.