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Авиационные службы: аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет

Авиационные службы сообщили ТАСС, что московский аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов. "Аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Один рейс находится в зоне ожидания", — проинформировали в службах.

Авиационные службы: аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет
© Григорий Сысоев/РИА «Новости»

До этого мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале заявил, что украинские беспилотники атаковали Москву. Экстренные службы проинформировали, что в Москве людей эвакуировали из башни "IQ-квартала" из-за "хлопка" на одном из этажей.

Также стало известно, что полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья были временно запрещены. Речь идет о всех самолетах в пределах Москвы и Подмосковья. В ночь на 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям, в результате произошедшего никто не пострадал. Его слова приводит "Москва 24".

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