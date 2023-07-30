Авиационные службы: аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет

Авиационные службы сообщили ТАСС, что московский аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов. "Аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Один рейс находится в зоне ожидания", — проинформировали в службах.

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До этого мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале заявил, что украинские беспилотники атаковали Москву. Экстренные службы проинформировали, что в Москве людей эвакуировали из башни "IQ-квартала" из-за "хлопка" на одном из этажей.