Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве
На западе Московской области сбиты два беспилотных летательных аппарата, сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.
Для этого была применена система противовоздушной обороны. Речь идет о беспилотниках самолетного типа. Они принимали участие в атаке на Москву, отметил собеседник агентства.
Минувшей ночью в башню «Москва-сити» врезался беспилотник. В результате атаки произошел взрыв. Это случилось в три часа ночи. Взрыв разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте.
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