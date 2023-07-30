Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

На западе Московской области сбиты два беспилотных летательных аппарата, сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

Для этого была применена система противовоздушной обороны. Речь идет о беспилотниках самолетного типа. Они принимали участие в атаке на Москву, отметил собеседник агентства.