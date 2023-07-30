Экстренные службы проводят эвакуацию из комплекса "Москва-Сити" для проверки всех зданий, сообщает ТАСС со ссылкой на источники МЧС.

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Эвакуация проводится после того, как официально подтвердили информацию о том, что украинские беспилотники попытались атаковать Москву - об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Ранее экстренные службы проинформировали, что в Москве людей эвакуировали из башни "IQ-квартала" из-за "хлопка" на одном из этажей. В 50-этажном здании "IQ-квартала" в центре Москвы произошел хлопок, выбиты стекла. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавших нет.