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Экстренные службы проводят эвакуацию из комплекса "Москва-Сити"

Экстренные службы проводят эвакуацию из комплекса "Москва-Сити" для проверки всех зданий, сообщает ТАСС со ссылкой на источники МЧС.

Экстренные службы проводят эвакуацию из комплекса "Москва-Сити"
© Сергей Пятаков/РИА Новости

Эвакуация проводится после того, как официально подтвердили информацию о том, что украинские беспилотники попытались атаковать Москву - об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Ранее экстренные службы проинформировали, что в Москве людей эвакуировали из башни "IQ-квартала" из-за "хлопка" на одном из этажей. В 50-этажном здании "IQ-квартала" в центре Москвы произошел хлопок, выбиты стекла. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавших нет.

В ночь на 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям, в результате произошедшего никто не пострадал. Его слова приводит "Москва 24".

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