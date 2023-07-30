Появились кадры с последствиями атаки беспилотников в Москве

В «Москва-Сити» ночью 30 июля взрывом были выбиты окна небоскреба на 11-м этаже, появилось видео с последствиями атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Вот так сейчас выглядит небоскреб в «Москва-Сити». Взрывом выбило окна на 11-м этаже», — говорится в Telegram-канале издания.

По информации СМИ, обломки беспилотного летательного аппарата лежали возле входа в здание. На месте работают экстренные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что украинские беспилотники атаковали Москву, пострадавших не было. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити.

Также Минобороны РФ прокомментировало атаку украинских БПЛА на Москву. Согласно сообщению военного ведомства, один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Подмосковья.

В ночь на 24 июля Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям, в результате произошедшего никто не пострадал. Его слова приводит «Москва 24».