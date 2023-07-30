В Марий Эл после урагана обесточено 36 тысяч потребителей

В Марий Эл после урагана остались без электричества 36 тысяч потребителей, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Юрий Зайцев. На восстановление электроснабжения направлены более 39 бригад. Энергетики рассчитывают восстановить подачу электроэнергии в течение суток.

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Во второй половине дня 29 июля территорию республики накрыла гроза с резким усилением ветра. На данный момент известно о шести погибших, в их числе трое детей. Пострадали 22 человека.

Погибшие находились в палаточном лагере, где на палатки рухнули деревья.