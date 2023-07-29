Двое детей и взрослый погибли во время урагана в Марий Эл

Три человека, в том числе двое детей, погибли во время урагана в Волжском районе Республики Марий Эл, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

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Сильный ветер и ливень прошлись вечером 29 июля рядом с озерами Таир и Яльчик, — рассказал собеседник телеканала.

По его словам, перед началом урагана там находилось много отдыхающих. Налетевший ветер повалил деревья прямо на палатки с людьми. Это и стало причиной трагедии.

Вечером 29 июля также сообщалось о том, что в Казани начался мощный ураган. Сильный ветер сносил заборы, мусорные баки, крыши домов и опоры ЛЭП. Порывы ветра достигали 30 м/с. По прогнозам синоптиков, ненастная погода продлится до утра 30 июля.

26 июля в Москве прошел сильнейший ливень с конца XIX века. За несколько часов выпало до 46 мм осадков. По информации мэрии, прошлый рекорд по количеству осадков для 26 июля фиксировался в 1894 году и составлял 42,5 мм.