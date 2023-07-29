В оттаявшем леднике нашли тело пропавшего 40 лет назад альпиниста

Тело альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад, обнаружено в тающем швейцарском леднике. Об этом сообщает Live Science.

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12 июля альпинисты на леднике Теодул к югу от деревни Церматт заметили человеческие останки, выглядывающие из талого льда, а также походные ботинки и кошки — приспособления для обуви, облегчающие восхождение на гору. Останки были отправлены в отделение судебной медицины в больнице Вале, и анализ ДНК подтвердил, что они принадлежали 38-летнему альпинисту, пропавшему без вести в горах в 1986 году.

Ледники имеют жизненно важное значение для Швейцарии, потому что зимой они накапливают огромное количество снежного покрова, который летом попадает в реки, снабжая местное население пресной водой. Однако по мере того, как изменение климата ускоряется, ледники Швейцарии тают угрожающими темпами: их объем уменьшился на 6% только в 2022 году, по данным Швейцарской сети мониторинга ледников (GLAMOS).