В оттаявшем леднике нашли тело пропавшего 40 лет назад альпиниста

Тело пропавшего 40 лет назад альпиниста нашли в оттаявшем леднике в Швейцарии
Тело альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад, обнаружено в тающем швейцарском леднике. Об этом сообщает Live Science.
12 июля альпинисты на леднике Теодул к югу от деревни Церматт заметили человеческие останки, выглядывающие из талого льда, а также походные ботинки и кошки — приспособления для обуви, облегчающие восхождение на гору. Останки были отправлены в отделение судебной медицины в больнице Вале, и анализ ДНК подтвердил, что они принадлежали 38-летнему альпинисту, пропавшему без вести в горах в 1986 году.
Ледники имеют жизненно важное значение для Швейцарии, потому что зимой они накапливают огромное количество снежного покрова, который летом попадает в реки, снабжая местное население пресной водой. Однако по мере того, как изменение климата ускоряется, ледники Швейцарии тают угрожающими темпами: их объем уменьшился на 6% только в 2022 году, по данным Швейцарской сети мониторинга ледников (GLAMOS).
Это не первый случай, когда тела показываются из отступающих ледниковых гробниц в Альпах. В 2017 году на леднике Цанфлерон в Западных Альпах были обнаружены два сохранившихся тела, которые, вероятно, находились там с 1942 года. В дополнение к человеческим останкам, из тающего льда по всей Европе появляются древние артефакты, в том числе сандалии железного века, которые были найдены в горах Норвегии.