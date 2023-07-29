Жителя Петербурга арестовали по подозрению в госизмене

"Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал Лутору, подозреваемому по статье 275 УК РФ ("Госизмена") и части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации") и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в решении суда.