На Горьковском водохранилище перевернулась яхта, вышедшая на воду в непогоду. Погибла 71-летняя женщина, троих человек удалось спасти. О происшествии сообщает нижегородское управление МЧС.

В субботу, около 14.00 очевидцы сообщили о перевернувшемся парусном судне на Горьковском водохранилище. Инцидент произошел в районе пансионата «Буревестник».

«На борту судна находилось 4 человека. В результате происшествия погибла женщина, 1952 г.р. Три человека были спасены очевидцами», - сообщает МЧС.

В ведомстве уже назвали предварительную причину аварии. Это сильный ветер и «комплекс неблагоприятных метеоявлений».

Сейчас решается вопрос о буксировке яхты. На опубликованных фото видно, что перевернулась яхта-катамаран. Из воды торчат два киля маломерного судна.

Расследованием дела занялись правоохранительные органы.