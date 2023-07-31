Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района со стороны Вооруженных сил Украины горит маршрутный автобус и две легковые машины.

«Есть пострадавшие. Подробности уточняются», — написал он.

Корреспондент ТАСС также сообщил, что центр Донецка в настоящий момент находится под обстрелом со стороны ВСУ, прозвучало около десяти взрывов.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.