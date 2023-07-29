Пассажиры автомобиля избили сотрудников ДПС в Краснодаре

"Сегодня были опубликованы сведения о применении насилия группой мужчин в отношении сотрудников полиции в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. 29 июня 2023 года возле временного поста полиции на улице Тургенева в Краснодаре остановился автомобиль "ВАЗ", который создал препятствие другим участникам дорожного движения. В ответ на законные требования сотрудников ДПС водитель автомобиля и его четверо пассажиров оказали им неповиновение, а в процессе пресечения их противоправных действий - применили в отношении полицейских насилие. После этого четверо фигурантов скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.