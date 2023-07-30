Хасбик сообщил, что стал жертвой нападения

Российский блогер и амбассадор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хасбулла Магомедов (Хасбик) в своих социальных сетях рассказал о коллективном нападении.

© hasbulla.hushetskiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Салам алейкум. Вчера очень серьезный кипиш был. Видите? Толпой хотели меня избить. Один удар пропустил, не подготовился, защиту не сделал. Я одному двоечку дал, он сразу вырубился и упал. Остальные испугались и соскочили. Будем разбираться, до свадьбы заживет», — сказал Хасбик.

Хасбик приобрел популярность благодаря распространившемуся в сети видео, где он ест клубнику. После этого на него вышел организатор турниров поп-MMA Асхаб Тамаев и предложил ему участвовать в своих роликах. Еще большую популярность Хасбику принес конфликт с боем против таджикского певца Абдурозика.

В сентябре 2022 года — подписал пятилетний контракт с UFC c целью освещения мероприятий.