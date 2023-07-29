Остановка упала на пассажиров в Нижегородской области

Три человека пострадали в Нижегородской области при падении остановочного павильона. Конструкция рухнула на людей, которые прятались под крышей от непогоды.

© пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Опрокидывание остановки произошло в Кстовском району у одного из садовых массивов, сообщили в МЧС региона. Конструкция, внутри которой находились три человека, не выдержала сильного ветра и упала.

Пострадавших доставили в лечебные учреждения Нижнего Новгорода и Кстова. Их состояние сейчас уточняется, добавили в ведомстве.