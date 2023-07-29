Остановка упала на пассажиров в Нижегородской области

В Нижегородской области на пассажиров упала остановка
Три человека пострадали в Нижегородской области при падении остановочного павильона. Конструкция рухнула на людей, которые прятались под крышей от непогоды.
Опрокидывание остановки произошло в Кстовском району у одного из садовых массивов, сообщили в МЧС региона. Конструкция, внутри которой находились три человека, не выдержала сильного ветра и упала.
Пострадавших доставили в лечебные учреждения Нижнего Новгорода и Кстова. Их состояние сейчас уточняется, добавили в ведомстве.
В субботу на Нижегородскую область и столицу региона обрушился ураган. Из-за дождя, града и ветра не работал общественный транспорт, отключалось электричество и светофоры. Только в Нижнем Новгороде, по данным главы города, рухнули больше 40 деревьев. На Горьковском водохранилище перевернулась яхта, погиб человек.