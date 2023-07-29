В Таиланде произошел мощный взрыв на складе с пиротехникой, сообщает телеканал Thai PBS. Уточняется, что в результате произошедшего девять человек погибли, более 115 человек пострадали. Рынок, торговый центр и 150 домов получили повреждения, некоторые здания полностью разрушены.

По меньшей мере 9 человек погибли и более 115 получили ранения в результате взрыва сигнальных ракет, петард и другой пиротехники, хранившихся на складе в районе Сунгайколок сегодня днем, — говорится в сообщении канала.

Телеканал добавляет, что в результате взрыва в некоторых домах начался пожар, некоторое число людей оказались запертыми там.

28 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре. Он отметил, что причиной происшествия стала детонация взрывного устройства. При этом среди работников пострадавших нет, добавил Хинштейн.