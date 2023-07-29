В Черкесске в результате падения деревьев пострадало 19 автомобилей

В Черкесске в результате сильного ливня и урагана произошло 94 случаев падения деревьев. В результате чего пострадало 19 автомобилей.

Кроме того, на здании СОШ №8 сорвало фрагмент кровли и поврежден забор, а на пришкольной территории сильным ветром повалило несколько деревьев.