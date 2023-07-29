В Сочи во время шторма погибла 20-летняя девушка, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Назначена судебная медицинская экспертиза, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", – отмечает следствие.

По данным пользователей соцсетей, вечером 28 июля в Хостинском районе города девушка купалась в море во время сильного шторма. Однако в какой-то момент она начала тонуть. Ее заметили местные жители, помогли выбраться из воды. Далее они вызвали скорую и начали оказывать девушке первую помощь.

Несмотря на все усилия, девушку не удалось спасти. Он умерла до приезда скорой помощи.