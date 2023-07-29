В Сочи девушка утонула на закрытом из-за шторма пляже

Штормовое предупреждение объявили в Сочи накануне. В Краснодарском крае до 29 июля включительно ожидаются ливни, возможны подъемы уровня воды в реках, сходы селей, есть опасность формирования смерчей над морем. Власти Сочи в целях безопасности закрыли пляжи для отдыхающих. Все городские службы также переведены на усиленный режим работы. Спасатели призвали жителей и гостей временно отказаться от отдыха у воды, а также принять все необходимые меры предосторожности.