Находившаяся 14 лет в плену у маньяка россиянка рассказала подробности побега

Сбежавшая от маньяка после 14-лет плена россиянка рассказала подробности о своем побеге. Рассказ девушки, в понедельник, 31 июля, в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

По словам пленницы, бежать ей помогла мать маньяка. После того, как он в очередной раз сильно напился и пригрозил матери ножом, пенсионерка вызвала психиатрическую помощь и сообщила пленнице, что это ее единственный шанс для побега. Почти все время пленения женщина находилась в запертой комнате. Маньяк часто бил ее по голове, а когда уходил, заклеивал рот скотчем и пристегивал наручниками к балке.

Иногда он выпускал свою пленницу для работы по дому, заставляя помогать матери с уборкой и готовкой. О происходящем на территории домовладения никто не знал. Хозяин не общался с соседями и редко покидал участок. Пленница вспоминает, что никогда не предпринимала попыток побега, поскольку маньяк регулярно ходил за ней с ножом.

О происходящем в поселке Смолино Челябинской области, где мужчина на протяжении 14 лет насильно удерживал похищенную женщину, стало известно 31 июля. Похищение произошло в 2009 году. Однако сестра пропавшей написала заявление в полицию лишь в 2023 году и указала на похитителя.