В Армении задержали бывшего посла в России

Бывший армянский посол в России, экс-директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армен Смбатян и его сын главный дирижер симфонического оркестра Сергей Смбатян задержаны в Армении по обвинению в мошенничестве.

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«Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах... А.С. и С.С. 29 июля были задержаны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Уголовное дела касается сделок с земельными участками в Ереване, в результате которых государству был нанесен ущерб в размере 2,5 млн долларов.