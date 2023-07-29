11-летний мальчик попал в реанимацию после удара током в заброшенном здании

Школьник получил удар током на территории бывшего стекольного завода «Красный май» в Вышневолоцком городском округе, мальчик госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области в Telegram-канале.

11-летний мальчик играл на территории заброшенного предприятия, школьник пробрался к трансформаторной будке, здание не было огорожено. Ребенок получил удар током от оголенных проводов под напряжением.

По сообщению регионального СК пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации детской областной клинической больницы, у него ожоги перовой и второй степени.