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Мужчина погиб в результате падения на пути на Арбатско-Покровской линии метро

Мужчина, упавший на пути на Арбатско-Покровской линии столичного метро, скончался. Об этом в субботу, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Мужчина погиб в результате падения на пути на Арбатско-Покровской линии метро
© Вечерняя Москва

Инцидент произошел на восточном участке Арбатско-Покровской линии. В связи с падением человека на пути интервал движения поездов был увеличен. Позднее его постепенно начали вводить в график.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии было восстановлено.

Подобный инцидент произошел 27 июля на Сокольнической линии столичного метрополитена. Интервал движения поездов был увеличен из-за человека на пути. Позднее его стали осуществлять в соответствии с графиком.