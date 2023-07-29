Мужчина погиб в результате падения на пути на Арбатско-Покровской линии метро

Мужчина, упавший на пути на Арбатско-Покровской линии столичного метро, скончался. Об этом в субботу, 29 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на восточном участке Арбатско-Покровской линии. В связи с падением человека на пути интервал движения поездов был увеличен. Позднее его постепенно начали вводить в график.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили, что движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии было восстановлено.