Автосервис с автомобилями внутри сгорел в Санкт-Петербурге

Автосервис, в котором находились пять автомобилей, сгорел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственные источники.

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Инцидент произошел на Большой Пороховской улице. На тушение автосервиса были направлены несколько пожарных расчетов. С огнем удалось справиться спустя 5,5 часов. Никто из людей не пострадал.