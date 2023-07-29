Автосервис с автомобилями внутри сгорел в Санкт-Петербурге

Пять автомобилей сгорели при пожаре в автосервисе на востоке Санкт-Петербурга
Автосервис, в котором находились пять автомобилей, сгорел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел на Большой Пороховской улице. На тушение автосервиса были направлены несколько пожарных расчетов. С огнем удалось справиться спустя 5,5 часов. Никто из людей не пострадал.
Вместе с ангаром выгорели находящиеся в нем пять автомобилей. Сейчас специалисты устанавливают сумму ущерба, а также владельцев машин.
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