На Урале 18-летняя мать снимала порно с трехмесячной дочерью

До 10 лет колонии грозит матери из Свердловской области, которая снимала ролики порнографического содержания со своей трехмесячной дочерью. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В городе Новая Ляля Свердловской области ранее судимая 18-летняя мать снимала лесбийское порно с участием своей трехмесячный дочери, она распространила в сети 16 видеороликов непристойного содержания и выложила их в сеть.

Молодая мать уже имела проблемы с законом — в 15 лет она была осуждена за причинение легкого вреда здоровью, в 16 — за кражу.