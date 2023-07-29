Уголовное дело возбуждено после массового отравления рабочих на предприятии

Массовое отравление рабочих произошло в Красногорске. Об инциденте сообщает подмосковное управление СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления 29-ти человек (ст.238 УК РФ)», - сказано в сообщении.

По данным следствия, люди массово отравились на одном из производств, расположенных в Красногорске.

Десятки рабочих почувствовали недомогание 29 июля. Пострадавшим пришлось обратиться в медицинское учреждение.

Отмечается, что угрозы их жизни и здоровью нет.