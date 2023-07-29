Уголовное дело возбуждено после массового отравления рабочих на предприятии
Массовое отравление рабочих произошло в Красногорске. Об инциденте сообщает подмосковное управление СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту отравления 29-ти человек (ст.238 УК РФ)», - сказано в сообщении.
По данным следствия, люди массово отравились на одном из производств, расположенных в Красногорске.
Десятки рабочих почувствовали недомогание 29 июля. Пострадавшим пришлось обратиться в медицинское учреждение.
Отмечается, что угрозы их жизни и здоровью нет.
По данным Telegram-канала 112, массовое отравление произошло на территории красногорского предприятия «Союзснаб». После приёма пищи почувствовали недомогание 37 человек.
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