Школьник скончался после удара битой во время игры в лапту

Следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка, который получил удар битой по голове во время спортивного мероприятия в лагере Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

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Инцидент произошел еще 12 июля, но известно о нем стало спустя время, 14-летний мальчик получил смертельный удар битой во время игры в лапту.

По данным Telegram-канала Shot, погибший находился на отдыхе в детском лагере в Рязани, подростки играли в лапту, один из волонтеров — третьекурсник, который присматривал за детьми, случайно ударил школьника битой по голове.

С ушибом головного мозга пострадавшего увезли в реанимацию, где он впал в кому. Врачи боролись за его жизнь две недели, но накануне ребенок скончался.