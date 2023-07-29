В Таганроге отменены все массовые мероприятия после ЧП

В Таганроге отменены массовые мероприятия после удара украинской ракеты
Все массовые мероприятия в Таганроге после удара украинской ракеты по центру города отменены. Об этом говорится в Telegram-канале городской администрации.
«Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены», — указано в сообщении.
28 июля в центре Таганрога произошел взрыв, пострадали 16 человек. Одного из них выписали на следующее утро.
В Министерстве обороны России заявили, что «киевский режим» совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Она была сбита над городом. Затем, по данным военного ведомства, украинские военные предприняли вторую атаку. Ракета была перехвачена в районе города Азов.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы с призывом осудить удар Украины по Таганрогу.