Москалькова после атаки на Таганрог обратилась в ООН

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры в связи с нарушением ВСУ норм гуманитарного права.

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"В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований", - написала в своем Telegram-канале Татьяна Москалькова.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев так же в своем Telegram-канале сообщил, что ракета взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет.

Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как террористический акт киевского режима. По данным Минздрава РФ, при теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы.