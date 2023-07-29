В Сочи во время шторма ребенка унесло в море

На одном из пляжей федеральной территории «Сириус» в Сочи ребенка сбило с ног волной и унесло в море. На помощь ему бросились спасатели и очевидцы. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

Момент спасения мальчика сняли на видео отдыхающие, ребенок находился на пляже ФТ «Сириус» во время шторма, в какой-то момент огромная волна нахлынула на берег и сбила подростка с ног, его начало уносить в море. По сообщениям очевидцев, мальчик сумел зацепиться за буй и ждал помощи.

«На помощь пострадавшему поспешили отдыхающие, спасатели, медики. Помощь пытались оказать все неравнодушные находившиеся в эти минуты на пляже», — рассказал автор видео.