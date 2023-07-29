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В Сочи спасли ребенка, которого смыло волной в море во время шторма

На одном из пляжей федеральной территории «Сириус» в Сочи ребенка сбило с ног волной и унесло в море. На помощь ему бросились спасатели и очевидцы. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

В Сочи во время шторма ребенка унесло в море
© РИА Новости

Момент спасения мальчика сняли на видео отдыхающие, ребенок находился на пляже ФТ «Сириус» во время шторма, в какой-то момент огромная волна нахлынула на берег и сбила подростка с ног, его начало уносить в море. По сообщениям очевидцев, мальчик сумел зацепиться за буй и ждал помощи.

«На помощь пострадавшему поспешили отдыхающие, спасатели, медики. Помощь пытались оказать все неравнодушные находившиеся в эти минуты на пляже», — рассказал автор видео.

Спасательная операция прошла успешно. Благодаря слаженной работе спасателей и отдыхающих подростка удалось достать из воды, пострадавшего на берегу ожидала медицинская бригада, мальчика осмотрели врачи.

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