Разбор завалов в центре Таганрога, образовавшихся после падения сбитой ракеты, специалисты начнут после окончания следственных действий, рассказал в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Голубев отметил, что на месте происшествия сотрудники силовых ведомств проводят следственные действия. Он добавил, что после «их завершения начнется разбор завалов».

Губернатор уточнил, что специалисты осуществляют поквартирный обход с тем, чтобы зафиксировать ущерб.

По его словам, электро- и газоснабжение домов будет возобновляться поэтапно.

В медицинские учреждения региона обратились 16 человек, заметил Голубев. Он пояснил, что 10 из них были госпитализированы. Детей среди пострадавших нет, подчеркнул губернатор.