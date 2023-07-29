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Разбор завалов в Таганроге начнется после завершения следственных действий

Разбор завалов в центре Таганрога, образовавшихся после падения сбитой ракеты, специалисты начнут после окончания следственных действий, рассказал в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Голубев отметил, что на месте происшествия сотрудники силовых ведомств проводят следственные действия. Он добавил, что после «их завершения начнется разбор завалов».

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Губернатор уточнил, что специалисты осуществляют поквартирный обход с тем, чтобы зафиксировать ущерб.

По его словам, электро- и газоснабжение домов будет возобновляться поэтапно.

В медицинские учреждения региона обратились 16 человек, заметил Голубев. Он пояснил, что 10 из них были госпитализированы. Детей среди пострадавших нет, подчеркнул губернатор.

Напомним, что в пятницу, 28 июля, ВСУ в очередной раз обстреляли ракетами мирные города. Одна из запущенных украинскими военными ракет была сбита над Таганрогом, вторая - в районе Азова.

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