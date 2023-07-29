СМИ рассказали, что хранилось на складе в Греции, где произошел взрыв

Стало известно, какие ракеты и снаряды взорвались на складе ВВС Греции. Список приводит греческое издание Protothema.

«Среди них тактические ракеты AGM Maverick, зенитные ракеты Stinger и реактивные снаряды», - пишет Protothema.

Отмечается, что уничтоженные снаряды и ракеты не были критичны для боеготовности истребителей. Они являются не самыми современными, поэтому их хранили на отдалении от аэродрома с F-16.

Дорогие и современные боеприпасы, такие как ракеты Harm или Amraam, не пострадали.

Командир 111-го истребительного авиаполка, отвечающий за склад, освобожден от своих обязанностей до завершения расследования.

В четверг бушующие в Греции природные пожары добрались до военного склада недалеко от города Неа-Анхиалос. Начались мощные взрывы боеприпасов. Сообщается, что был «нанесен значительный ущерб городу в радиусе трех километров».