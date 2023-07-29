Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли третий раз за ночь

Движение автомобилей по Крымскому мосту было перекрыто третий раз за ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

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"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.

До этого движение временно закрывали в пятницу, 28 июля, в 23.34 мск и в субботу, 29 июля, в 03.04 мск. В сообщении просят находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины остановок не называется. В последнюю неделю движение по мосту перекрывают каждый день, иногда по несколько раз.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края".