Министерство обороны Австралии скорректировало данные об экипаже разбившегося вертолета

Четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета на северо-востоке Австралии, сообщает телеканал 9News. По данным СМИ, экипаж вертолета участвовал в военных учениях Talisman Sabre.

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Инцидент произошел близ острова Гамильтон, находящегося в 620 километрах к югу от Кэрнса. Известно, что вертолет совершал тренировочные маневры по слаживанию. Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Военные учения Talisman Sabre стартовали в Австралии 21 июля, они продлятся до 4 августа. За это время в них примут участие около 30 тысяч военнослужащих из 13 стран. Учения проходят под управлением США. В числе участников, помимо Австралии, — Великобритания, Германия, Индонезия, Канада, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Тонга, Фиджи, Франция, Южная Корея и Япония.