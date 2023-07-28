В Кувейте на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Пожар произошел на одном из крупнейших в Кувейте нефтеперерабатывающих комплексов "Мина аль-Ахмади". Об этом сообщила Кувейтская национальная нефтяная компания (Kuwait National Petroleum Company, KNPC), которая управляет заводом.

По словам представителя компании, на одной из линий установки по производству битума произошел "ограниченный пожар", на устранение которого экстренным службам понадобилось чуть больше часа. Инцидент не повлиял на работу предприятия, никто не пострадал.