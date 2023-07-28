Появились новые подробности ЧП на Куйбышевском НПЗ

Взрыв на Куйбышевском НПЗ произошел в выведенном из эксплуатации здании, обошлось без жертв и ранений, оборудование не повреждено, рассказал в беседе с ТАСС представитель «Роснефти». Он подчеркнул, что предприятие находится на плановом ремонте, дальнейшие работы буду проходить согласно графику.

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Инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует, — сказал собеседник.

28 июля глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. По его словам, на территории предприятия было заложено взрывное устройство.

Полиция задержала одного подозреваемого в организации взрыва на НПЗ. По словам Хинштейна, мужчина попытался уехать из России. Он был задержан на территории Оренбургской области. Установлено, что подозреваемый является гражданином Украины.

Telegram-канал Baza опубликовал фото подозреваемого. По его данным, заложивший взрывное устройство злоумышленник работал на предприятии электриком. Уточняется, что уроженец украинского Изяслава зашел на территорию завода с пакетом, а вышел уже без него.